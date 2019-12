Principe Filippo in ospedale: le news sul marito della regina Elisabetta (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra: gli aggiornamenti sul marito della regina Elisabetta Il Principe Filippo è stato ricoverato nelle ultime ore in un ospedale di Londra. La nota diffusa da Buckingham Palace con cui siamo venuti a conoscenza del fatto sta facendo preoccupare molto gli inglesi e tutti gli affezionati della famiglia … L'articolo Principe Filippo in ospedale: le news sul marito della regina Elisabetta proviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Principe Filippo