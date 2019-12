Previsioni Meteo Toscana | atteso nuovo peggioramento

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Lamma comunica leper lafino al 24 dicembre 2019. Domani in nottata nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sulle zone centro-meridionali. Variabile in mattinata e nel pomeriggio con locali piogge sui rilievi dell’interno.in serata. Venti: moderati o forti di Libeccio-Ponente sulla costa, in Arcipelago e sui rilievi. Deboli-moderati in pianura e in collina. In serata rotazione dei venti a Scirocco. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: in aumento le minime. Domenica 22: nella notte molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Tendenza a miglioramento nel corso della mattina. Venti: burrasca di Ponente/Libeccio, in particolare su Arcipelago e costa settentrionali. Mari: agitati o molto agitati i settori settentrionali, probabili mareggiate. ...

