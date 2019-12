Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Leggi la notizia su retemeteoamatori

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion IlLa Previsione per Sabato 21 Dicembre 2019 Aavremo tempo instabile tra notte e mattino con fenomeni diffusi anche a carattere di temporale. Temporaneo miglioramento in giornata... L'articoloperproviene da ReteAmatori.

3BMeteo : Previsioni #meteo per questo venerdì su @radiokisskiss al #PippoPeloShow occhio alle zone con maltempo - meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #SABATO #21DICEMBRE 2019. Qui tutti i #dettagli.… - LucaLombroso : Previsioni meteo aeronautiche per Babbo Natale -