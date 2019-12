Preside annulla la messa di Natale per rispetto delle minoranze Salvini

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nell’istituto comprensivo di Agrigento-centro è statata lanatalizia organizzata per i bambini. A prendere la decisione è stata Anna Gangarossa,della scuola, dopo la richiesta di alcuni genitori. La motivazione sarebbe la tutela e ile della laicità. La reazionealtre famiglie è stata immediata.La polemica è iniziata prima sulle chat di Whatsapp dei genitori allargandosi a macchia d’olio anche al mondo politico.Tra gli esponenti politici che si sono schierati a fiancofamiglie che avrebbero voluto veder partecipare i propri figli all’evento religioso anche Nuccia Palermo, esponente della Lega di Agrigento: ”Una scuola che si piega, che cancella con un colpo di spugna le tradizioni del nostro popolo e della nostra terra è una scuola che dà un cattivo ...

