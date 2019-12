Prato, denunciato un uomo di 50 anni per maltrattamento verso gli animali (Di venerdì 20 dicembre 2019) La vicenda è accaduta a Prato, dove un uomo italiano di circa 50 anni, è stato denunciato per maltrattamento verso gli animali, per non aver curato uno dei suoi cani e averlo portato alla morte. Secondo quanto riportato, le guardie zoofile dell’Oipa Italia Onlus, hanno chiesto alle forze dell’ordine di indagare e verificare la situazione in una casa di Campi Bisenzio. Dopo alcuni sopralluoghi, gli agenti hanno trovato tre poveri cani dentro un box. Tra questi c’era un maremmano maschio in gravissime condizioni. L’odore era nauseante e il povero animale non riusciva nemmeno a muoversi. Le forze dell’ordine sono riuscite ad ottenere il consenso del suo proprietario e lo hanno portato immediatamente in una clinica veterinaria, per una visita e per farlo sottoporre a tutte le ...

