Potenza | truffe ed estorsioni a case di riposo e asili nido | 16 misure cautelari

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019)ed, tentate e consumate, ai danni didi: è questa la sintesi delle accuse mosse nei confronti di 16 persone, colpite in queste ore da altrettante, secondo un’inchiesta della Procura di. A eseguire le ordinanze, tra Torino e Catania, i carabinieri del Comando provinciale del capoluogo lucano.eddiEstorsione, autoriciclaggio e truffa: sono le ipotesi di reato sviluppate nell’ambito di un’articolata inchiesta della Procura disu presuntedi. I carabinieri del Comando provinciale del capoluogo lucano, secondo quanto riportato dall’Ansa, avrebbero eseguito le ordinanze in questione tra le città di Torino e Catania, con indagini che si muoverebbero in una rete tentacolare di presunti illeciti in tutta Italia. L’ipotesi ...

FRANCESC0PAGANO : RT @SkyTG24: Potenza, truffe a case di riposo e asili nido: 16 arresti - SkyTG24 : Potenza, truffe a case di riposo e asili nido: 16 arresti - AnsaSicilia : Truffe a case di riposo, 16 misure. Eseguite dai Carabinieri di Potenza nel Torinese e nel Catanese | #ANSA -