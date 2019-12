Porsche 911 - Prodotta l'ultima 991 (Di venerdì 20 dicembre 2019) La fabbrica della Porsche di Zuffenhausen ha prodotto l'ultimo esemplare della 911 serie 991. Si tratta, ovviamente, di una Speedster, la versione creata dalla Casa tedesca come canto del cigno della terza generazione della sportiva con motore raffreddato a liquido. In totale, dallo stabilimento di Stoccarda sono uscite 233.540 Porsche 911 991.L'ultima 991. Creata per celebrare il 70esimo anniversario della Casa tedesca, la Speedster 991 è caratterizzata da un flat six aspirato di 4.0 litri da 510 CV e 470 Nm con cambio manuale e trazione posteriore. Proposta con un prezzo di partenza di 277.384 euro, è stata realizzata in 1.948 esemplari ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in quattro secondi netti e di toccare una velocità massima di 310 km/h.

