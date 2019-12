Ponticelli, Ospedale Betania: A Natale iniziative di festa per pazienti e familiari (Di venerdì 20 dicembre 2019) All’Ospedale Betania di Ponticelli lunedì 23 e martedì 24 dicembre iniziative di festa per i pazienti nel reparto di Chirurgia e nella TIN. Per gli oltre 200 pazienti, tra cui tanti neonati prematuri, e i loro familiari ma anche per i dipendenti che trascorreranno il Natale nell’Ospedale Evangelico Betania sono state organizzate una serie di … L'articolo Ponticelli, Ospedale Betania: A Natale iniziative di festa per pazienti e familiari proviene da 2A News. Scritto da Redazione

