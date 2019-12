Pontecagnano | piantati 700 alberi | iniziativa promossa da Legambiente e AzzeroCo2

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È iniziato l’intervento di forestazione nel Comune diFaiano, finanziato da Automar spa, nell’ambito della campagna Mosaico verde, ideata eda. Sono stati piantumati, infatti, i primi 700, di cui 400 giovaninegli spazi verdi dei tre plessi dell’istituto comprensivo e 300 nella zona delle Poste centrali (fra via Raffaello Sanzio e via San Francesco), e sono di quattro specie diverse: leccio, acero campestre, orniello e roverella. Il progetto prevede un ulteriore intervento raggiungendo un totale di 1.500. “Ci siamo impegnati fortemente affinché la piantumazione avvenisse proprio nel comune che ospita il nostro quartier generale, per dimostrare il nostro impegno sociale nei confronti di questa terra” commenta la Giuliana Brucato, direttore Generale Automar. Una parte degli...

