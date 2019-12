Pomeriggio 5, opinionista di Barbara d’Urso racconta: “È stato terribile” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Barbara d’Urso: l’opinionista Lisa Fusco racconta una sua un’esperienza sgradevole Sull’ultimo numero del settimanale Vero è stato pubblicato un lungo servizio sui natali più tremendi passati da alcuni vip. E tra questi anche l’opinionista di Pomeriggio 5, Lisa Fusco, ha raccontato la sua personale esperienza. Un’esperienza decisamente sgradevole che non ha certo nascosto di voler presto dimenticare. Cosa le è successo? Il brutto episodio risale proprio agli inizi della sua carriera. Per il giorno di Natale è stata invitata in una villa ad esibirsi insieme ad altre due ragazze. E una volta arrivate lì, ecco l’amara sorpresa: “Siamo arrivati lì a mezzogiorno, ma non c’era nessuno…Poco dopo un uomo poco gentile ci fece entrare…Non c’era nessun addobbo natalizio…Ci dissero che ci avrebbero offerto del cibo, ma solo ...

