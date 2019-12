Pizzica il futuro marito mentre canta canzoni d’amore al loro pitbull (Di venerdì 20 dicembre 2019) Jen Anderson rientrando a casa non si sarebbe mai aspettata di trovarsi di fronte una scena del genere. Protagonisti il suo compagno e uno dei loro cani. Nello studio ha Pizzicato il marito mentre cantava dolci canzoni d’amore… al loro pitbull. Ecco una storia decisamente commovente. Era rientrata a casa e subito è rimasta sorpresa nel sentire un rumore sospetto provenire dall’ufficio del futuro marito. C’erano i ladri? Era chiuso là dentro con un’altra donna? C’era proprio qualcosa che non andava, così ha deciso di avvicinarsi piano alla porta per aprirla e scoprire cosa stesse succedendo. E si è ritrovata di fronte a una scena in perfetto stile Disney. Guardate: Jen Anderson viveva in quella casa con Lady, una dolcissima pitbull, la più romantica che abbiate mai ...

