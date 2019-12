“Più memoria | meno odio” | il murale dedicato a Liliana Segre a Firenze

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) IlperSpunta undinelle vie della Città di, in Borgo Albizi. L’opera, che ritrae la senatrice a vita come una “superwoman” che fa l’occhiolino, è firmata #Lediesis e fa parte della campagna di solidarietà promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, nata con l’obiettivo di promuovere progetti di solidarietà ritraendo sui muri della città alcuni “superhumans”, ovvero personaggi che con le loro azioni hanno contribuito a cambiare il mondo. Accanto al volto diche saluta i passanti nel centro di, la scritta: “+, – odio”. “È una delle ultime testimoni dell’Olocausto. A 13 anni venne deportata ad Auschwitz e da allora, ogni giorno, è impegnata per non far dimenticare l’orrore di ciò che è accaduto. Un impegno che ...

matteosalvinimi : Mai più sangue, odio, violenza. Custodire la memoria del passato per costruire un futuro migliore. Onore a tutti i… - elvise1657 : RT @ELENAGORINI2: Più memoria e meno odio perché il momento è adesso #venti12FR - CristianNovelli : RT @ELENAGORINI2: Più memoria e meno odio perché il momento è adesso #venti12FR -