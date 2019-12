Pignoramento presso terzi: nuovi limiti 2020 pensione, conto corrente, stipendio (Di venerdì 20 dicembre 2019) Pignoramento presso terzi: nuovi limiti 2020 pensione, conto corrente, stipendio Sono variazioni che ormai si succedono regolarmente da qualche anno: ci riferiamo ai limiti relativi al Pignoramento presso terzi. Si tratta di quei limiti che, periodicamente, a seconda delle variazioni degli indici Istat, sono modificati e al di sotto di cui, un creditore non può mai effettuare l’espropriazione forzata di conto corrente, pensione o stipendio. Vediamo allora quali sono le ultime novità in materia. Se ti interessa saperne di più sul Pignoramento appartamento al debitore e perchè può restare a casa, clicca qui. Pignoramento: il quadro di riferimento Il limite in oggetto trova la sua previsione all’art. 545 del Codice di Procedura Civile, riscritto nel 2015 (e dal titolo “Crediti impignorabili“), il quale appunto determina il limite del Pignoramento presso ...

