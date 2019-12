Piergiorgio Welby | il 20 dicembre 2006 muore l’attivista colpito da distrofia muscolare

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tredici anni fa, il 20, moriva. L’uomo,da, è diventato il simbolo della battaglia per la libertà sul fine vita. Il 20moriva, ponendo fine alla sua sofferenza. Nato a Roma nel 1945, il giovane inizia a avere i primi segni dellada ragazzino. La malattia, progredendo lentamente, lo costrinse a lasciare la scuola, non gli consentì più di camminare e infine di parlare, di compiere movimenti e, nello stadio finale, a stare immobile su un letto, sempre a mente lucida. LaDurante gli anni sessanta e settanta,trovò parziale sollievo dalle sofferenze facendo uso di droghe, dipingendo e scrivendo. Negli anni ottanta le sue condizioni peggiorarono ulteriormente, tanto da necessitare una disintossicazione dalle droghe e per ...

