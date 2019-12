Picchia il marito per gelosia | 28enne accusata di maltrattamenti

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dopo avere letto alcuni messaggi sul telefonino delunalo ha aggredito con calci e schiaffi, cercando di spruzzargli dello spray al peperoncino negli occhi. Per questo unadi Torino è stata arrestata dopo la denuncia per ‘’ da parte del. L’uomo ha riferito altri episodi simili ed è stato invitato dai militari a rivolgersi a un centro antiviolenza. Lo avrebbe aggredito fisicamente tentando di spruzzargli dello spray al peperoncino negli occhi. È stata denunciata dalperunadi nazionalità russa, arrestata ieri dai carabinieri di Torino. La donna èdi averto ilin diverse occasioni. All’origine del comportamento violento della donna ci sarebbe quella che gli investigatori hanno definito una “ossessiva”. Dopo avere letto alcuni messaggi sul telefonino del, ...

