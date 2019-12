Piazza Navona | tutti contro tutti Coia | Vigili ci diano documenti

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Violazioni delle norme di sicurezza? “Per ora solo sanzioni amministrative”. Si puo’ riassumere cosi’ la riunione della commissione Commercio di Roma Capitale, presieduta da Andrea, sui sequestri al mercatino di Natale didello scorso 12 dicembre. La commissione – a cui ha preso parte anche l’assessore competente, Carlo Cafarotti, il direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti e alcuni titolari dei banchi del mercato, tra cui Mario Tredicine – era stata convocata anche per esaminare i verbali della Polizia locale, i quali, tuttavia, non sono ancora a disposizione della commissione. “Sono otto giorni che richiedo costantemente questial Comando ma non ho avuto nessuna risposta. Ritengo molto grave e scortese che il comandante Antonio Di Maggio non sia presente qui e non abbia nemmeno ...

