Pianoro: incidente, scuolabus dell’asilo si ribalta (Di venerdì 20 dicembre 2019) Lo spiacevole incidente è accaduto a Pianoro, in provincia di Bologna, precisamente in via Montelungo. Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, 19 dicembre, un autobus con a bordo dei bambini dell’asilo, si è ribaltato per evitare un cervo. Gli alunni dell’Istituto Scuola del Bosco, di età compresa tra i 4 e i 5 anni, hanno vissuto dei momenti di terrore. Secondo quanto riportato, l’autista si è ribaltato, nel tentativo di evitare un cervo, che improvvisamente ha attraversato la strada. E’ stato immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi e sul posto sono giunte le forze dell’ordine della compagnia di San Lazzaro e di Pianoro e gli uomini dei vigili del fuoco, che si sono mobilitati per mettere in sicurezza tutti i bambini e liberare la strada, per permettere al ...

