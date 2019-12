Petrolio, le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 2 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Petrolio, le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 2 Questa sera, venerdì 20 dicembre 2019, va in onda un doppio appuntamento con Petrolio, il programma d’informazione condotto da Duilio Giammaria. Questa sera ci aspetta “La cena di Natale” e “Tempo da lupi” su Rai 2 a partire dalle 21:20. Di seguito, le anticipazioni del doppio appuntamento di stasera. Tutto quello che c’è da sapere su Petrolio, il programma di Duilio Giammaria Petrolio, le anticipazioni della terza puntata: La cena di Natale Nella prima puntata in onda questa sera, 20 dicembre 2019, intitolata La cena di Natale Petrolio indaga sul mondo del cibo a pochi giorni dalle feste natalizie, dal caviale made in Italy al salmone norvegese, per poi passare al pesce d’allevamento. E poi come non parlare del panettone e del cioccolato, tutto quello che bisogna sapere per ...

