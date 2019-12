Pericolo salmonella, ministero della Salute richiama lotto di salame (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il ministero della Salute ha richiamato dal mercato un lotto di salame prodotto da “Macelleria Perucchetti Giuseppe & C Sns”, per rischio microbiologico. Il motivo del richiamo è per salmonella. Come sempre in questi casi, si consiglia di non consumare l'alimento in questione o di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

