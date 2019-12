Perché la ‘ndrangheta  è diventata la mafia più potente e ricca del mondo

Leggi la notizia su corriere

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il potere delle cosche calabresi ha ormai superato quello dellasiciliana. Le ‘ndrine sono in tutti i continenti, ma hanno scelto la strategia dell’inabissamento: meno violenza più affari puntando sui rapporti con la massoneria

