Perché la localizzazione degli smartphone è inquietante

(Di venerdì 20 dicembre 2019) (Foto: The New York Times) Il New York Times ha messo le mani su un preoccupante quanto immenso database contenente 50 miliardi di ping digeografica che interessa qualcosa come 12 milioni di utenti americani. Secondo quanto riportato dal giornale della Grande Mela, il periodo interessato è peraltro molto breve, soltanto tra il 2016 e il 2017. Un esempio lampante e esplicito di quanto si sottovaluta l’entità e la potenziale pericolosità della condivisione pressoché costante della posizione geografica dei cellulari. Il Nyt ha anche realizzato un’interessante rappresentazione grafica del tracciamento della posizione e il risultato è davverocome si può osservare nella schermata in testa. L’immagine riguarda la zona circoscritta alla stazione Grand Central Terminal di New York, una delle città interessate dal database, assieme a Washington D.C., ...

