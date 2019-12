Perché avvertiamo dolore alla milza quando corriamo? (Di venerdì 20 dicembre 2019) Sarà capitato a tutti, durante uno sforzo prolungato dovuto all’attività fisica, di doversi improvvisamente fermare a causa di un forte dolore, collocato in linea di massima nella parte sinistra dell’addome, tra la parte posteriore del corpo dello stomaco e la faccia anteriore del rene sinistro. Perché diamo la colpa alla milza? Cosa succede nel nostro organismo quando si affatica? La milza ripulisce i nostri globuli Il compito primario della milza è di produrre i globuli bianchi e filtrare il sangue dai globuli rossi invecchiati. In secondo luogo, si accerta che nel nostro organismo non siano presenti particelle estranee ed agenti patogeni. Il suo peso può arrivare fino ai 250 gr, per una lunghezza di circa 13 cm. Per questo motivo, quando siamo sottoposti ad uno sforzo notevole per il nostro organismo, la milza lavora con maggiore intensità per sopperire alla mancanza di ...

