Per interpretare la Garland ho provato le sue paure

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sara Frisco In «Judy» l'attrice nei panni della star morta 50 anni fa «La fobia del palcoscenico me l'ha resa più vicina» Sara Frisco da Los Angeles Renée Zellweger è tornata. Dopo sei anni lontana dal set - «Ma ho sempre lavorato, però lontano dalle cineprese» - l'attrice texana che con Il diario di Bridget Jones ha conosciuto il successo internazionale e con Cold Mountain ha ottenuto l'Oscar, è di nuovo protagonista, al cinema e in tv. Il 2019, l'anno dei suoi 50 anni, è quello del rilancio. Dopo essere arrivata su Netflix con What/If, miniserie in cui interpreta la parte di una perfida e sexy manipolatrice, è al cinema con Judy, il film di Rupert Goold che quest'estate ha debuttato al festival americano di Telluride e a quello canadese di Toronto e che la vede letteralmente sparire nei panni di Judy. Un ruolo che molto probabilmente le regalerà un'altra (la quarta ...

