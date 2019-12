Pensioni ultima ora | quanto costa Quota 100 per l’uscita anticipata

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)ora:100 perora:100, il tema legato alla misura previdenziale introdotta dal governo Conte I, continua a tenere banco nel dibattito pubblico. Dopo tanti mesi in cui è stata più volte ventilata la possibilità di una cancellazionedella misura è praticamente certo che100 resterà in vigore per il 2020. E molto probabilmente lo stesso accadrà per il 2021.ora, da100 a41? Ricordiamo che100 è una misura che prevede l’opportunità di andare in pensione per coloro che hanno raggiunto i due requisiti base: 62 anni di età e 38 di contributi versati. La misura è stata introdotta come una misura temporanea valida per il triennio 2019-2021. Pertanto al netto di nuovi interventi legislativi nulla dovrebbe cambiare per i prossimi 24 mesi. L’allora ...

