Pedullà | rinnovo Mertens | il Napoli gli ha offerto più di 4 milioni a stagione

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In casasi parla tanto di mercato con un occhio a gennaio per rinforzare la squadra in vista degli impegni in campionato e Champions, ma grandi novità arrivano anche dai rinnovi. Dopo quello di Zielinski, il club azzurro ha dato uno sprint aldi, come riportato da Alfredoa SportItalia, questo significherebbe riaprire una situazione che secondo molti era invece destinata ad un addio L’offerta dovrebbe essere superiore ai quattro, le parti si riaggiorneranno presto. De Laurentiis ha già spiegato come il particolare contratto gli vieti di andare in un altro club italiano a gennaio. Ma da febbraio è libero per firmare per chiunque, Inter compresa, ecco perché ilha voluto formulare una nuova proposta-. L'articolo, ilgli hapiù di 4...

