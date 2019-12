Paolo Ruffini sulla rottura con Diana Del Bufalo | “Vederla soffrire fa male”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019)sarà ospite della puntata di Verissimo, in cui parlerà della fine della relazione conDel. Una storia con un epilogo doloroso, annunciata dall’attrice su Instagram. Non sono chiari i motivi della, anche se alcuni giornali specializzati in gossip ipotizzano possa esserci di mezzo un tradimento. L’attore avrebbe lasciato l’ex moglie Claudia Campolongo per la collega, ma nonostante le pause e le riprese la storia non ha funzionato.rompe il silenzio suDelSembra naufragata definitivamente la storia traDele questa volta non ci saranno colpi di scena. Almeno secondo l’attore, che a Silvia Toffanin dipinge un quadro che non fa ben sperare: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori.è un essere ...

