Paolo Ruffini | ospite a Verissimo | spiega perché è finita la storia con Diana Del Bufalo

(Di venerdì 20 dicembre 2019)si racconta asulla rottura condel: “Mi addolora molto” Qualche volta le storie d’amore non sono “per sempre”: lo sanno beneDel, la cuid’amore è naufragata di recente.sabato 21 dicembre, parlerà per la prima volta della fine della lorod’amore. “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori.è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”, ha dichiarato. La loroera nata dietro le quinte di Colorado, il programma comico d’Italia 1 che ha arricchito la loro carriera e, per un periodo, anche i loro cuori. All’epoca, però,era sposato con Claudia Campolongo, maDelha sempre ...

