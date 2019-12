Paolo Ruffini: "Diana Del Bufalo? Vederla soffrire mi fa male" (Di venerdì 20 dicembre 2019) Paolo Ruffini, ospite, in esclusiva, domani, sabato 21 dicembre a Verissimo, parla per la prima volta della fine della sua storia con l’attrice Diana Del Bufalo: "Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e Vederla soffrire mi fa male".Paolo Ruffini: "Diana Del Bufalo? Vederla soffrire mi fa male" 20 dicembre 2019 17:24.

Leggi la notizia su blogo

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Paolo Ruffini