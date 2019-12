Pallanuoto, Mondiali Under 20 Kuwait City 2019: Italia-Croazia 9-6. Gli azzurrini centrano la medaglia di bronzo (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Nazionale Italiana di Pallanuoto maschile Under 20 si mette al collo la medaglia di bronzo ai Mondiali di categoria in corso a Kuwait City: gli azzurrini di Silipo battono per 9-6 la Croazia e salgono sul gradino più basso del podio iridato. Decisivo l’allungo nel terzo quarto dopo l’equilibrio registrato nella prima metà del confronto. Triplette per Novara e Mezzarobba, reti di Di Martire, Narciso e Guidi. Spalla a spalla tra le due formazioni nel primo quarto, chiuso sull’1-1, e nel secondo, con lo score al’intervallo lungo che recita 3-3. La svolta nel match arriva nella terza frazione, con l’Italia capace di far segnare il primo break del match, andando all’ultimo riposo avanti 6-4. Gli azzurrini tengono a distanza nell’ultimo quarto gli avversari, anzi allungano ancora sul 9-6. TABELLINO Italia-Croazia 9-6 Italia: De Michelis, M. Di ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pallanuoto Mondiali