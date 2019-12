Pallanuoto | Holiday Cup 2019 | un super Setterosa batte l’Olanda 7-4

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si rialza subito ildopo lo scivolone di ieri. Nella quarta giornata dell’Cup, il torneo amichevole che la Nazionale femminile dista svolgendo in terra statunitense, arriva una fantastica vittoria per la banda guidata da Paolo Zizza: le azzurre riscattano la brutta sconfitta con il Canada e si impongono per 7-4 sulle campionesse d’Europa dell’Olanda. Eccellente il lavoro in difesa, strepitoso quello in attacco con laiorità numerica, con un incredibile 4/5. Nella notte italiana la mission impossible con gli Stati Uniti, andrà a delinearsi la classifica e gli accoppiamenti per le finali di sabato. ITALIA-OLANDA 7-4 (1-0, 3-1, 1-2, 2-1) Italia: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 1, Avegno 1, Queirolo 2, Aiello, Cocchiere, Bianconi 1, Emmolo, Galardi, Chiappini, VIacava, Giustini, Carrega 1, Sparano. All. Zizza. Olanda: Koenders, Keuning, ...

zazoomnews : Pallanuoto femminile Holiday Cup 2019: Italia-Canada 9-12. Il Setterosa viene sconfitto dalle nordamericane -… - zazoomnews : Pallanuoto Holiday Cup 2019: il Setterosa si impone all’esordio ai rigori sulla Russia - #Pallanuoto #Holiday #201… - zazoomblog : Pallanuoto Holiday Cup 2019: il Setterosa si impone all’esordio ai rigori sulla Russia - #Pallanuoto #Holiday #201… -