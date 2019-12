Palermo, nuovi guai per l’ex presidente Maurizio Zamparini [DETTAGLI] (Di venerdì 20 dicembre 2019) nuovi guai per l’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, nel DETTAGLIo il gup del Tribunale di Palermo Michele Guarnotta ha rinviato a giudizio l’ex patron per crac della squadra di calcio, stesso procedimento anche il commercialista Anastasio Morosi, la segretaria di Zamparini Alessandra Bonometti e uno dei sindaci della società Enzo Caimi. La prima udienza del processo è prevista per il 7 aprile davanti alla quarta sezione del tribunale di Palermo. Giudizio abbreviato, invece, per gli altri tre indagati, l’ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva e gli altri due membri del collegio sindacale Michele Vendrame e Andrea Favatella. nuovi guai dunque per Zamparini che non sta di certo attraversando un buon momento. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ...

