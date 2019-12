PAGELLE Fiorentina Roma | Pellegrini sontuoso | Dzeko e Zaniolo dominano

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP:FLOP: Pezzella, Milenkovic, Boateng VOTI(3-5-2): Dragowski 5.5; Pezzella 5, Caceres 5, Milenkovic 5; Lirola 5.5 (83′ Eysseric s.v.), Pulgar 5, Badelj 6, Castrovilli 6.5 (83′ Sottil s.v.), Dalbert 5.5; Vlahovic 6, Boateng 4.5 (66′ Pedro 5). All. Montella 5.(4-2-3-1): Pau Lopez 6.5; Florenzi 6.5, Smalling 7, Mancini 7, Kolarov 7; Veretout 6.5, Diawara 7;7.5 (90′ Spinazzola s.v.),8 (84′ Under s.v.), Perotti 6 (76′ Mkhitaryan 6);7.5. All. Fonseca 7.5. Leggi su Calcionews24.com

PagineRomaniste : #FiorentinaRoma 1-4 le pagelle: #Kolarov, il telecomando universale. #Zaniolo fisicamente straripante… - sportli26181512 : Roma, le pagelle di CM: Dzeko-Zaniolo in versione stellare, capolavoro Kolarov: Fiorentina-Roma 1-4 Lopez 6:...… - Fantacalcio : Fiorentina-Roma 1-4: tabellino, voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio -