Pacetti-Valeriani: discarica sorgerà entro 18 mesi, accordo raggiunto Comune-Regione (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Comune di Roma e Regione Lazio hanno trovato l’accordo per la discarica definitiva di Roma. L’annuncio lo hanno dato il capigruppo M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti, e l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, al termine di un incontro in Campidoglio. Nessuna indicazione pubblica del sito, che pero’ sara’ quello di Tragliatella. “Contiamo di farcela entro 18 mesi”, ha detto Pacetti. L'articolo Pacetti-Valeriani: discarica sorgerà entro 18 mesi, accordo raggiunto Comune-Regione proviene da RomaDailyNews.

