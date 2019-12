Pacetti: accordo con Regione eviterà emergenze a Roma (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – “Con l’accordo con la Regione fatto oggi siamo certi che non ci saranno piu’ emergenze in citta’ anche grazie al supporto di Regione e governo”. Lo ha detto il capogruppo M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti, al termine dell’incontro con la Regione che ha sancito l’accordo sull’individuazione di una discarica definitiva a Roma. Pacetti: NESSUNA DISCARICA PROVVISORIA A Roma “È una gioia dire oggi che abbiamo trovato un accordo. Ci siamo riusciti parlando tra due enti che devono cercare di collaborare sulle competenze trasversali. Ai cittadini Romani diciamo che non ci sara’ alcun sito provvisorio all’interno della citta’ di Roma”. Lo ha detto il capogruppo 5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti, al termine dell’incontro con la Regione che ha sancito l’accordo sull’individuazione di ...

