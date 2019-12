Ossona, ciclista investito e lasciato in fin di vita senza soccorso: caccia al pirata della strada (Di venerdì 20 dicembre 2019) A Ossona, nel Milanese, dopo che un uomo di 42 anni è stato trovato privo di sensi al lato della carreggiata in via Nino Bixio, poco prima delle 8 di questa mattina. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da un automobilista che poi è fuggito senza prestare soccorso, lasciandolo sul ciglio della strada. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Magenta, è in coma.

