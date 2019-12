Oroscopo domani di Paolo Fox, sabato 21 dicembre. Le previsioni (Di venerdì 20 dicembre 2019) Oroscopo Paolo Fox di domani, 21 dicembre: previsioni astrali ARIETE: in questo periodo vorrebbero fare mille cose, ma la precarietà impedisce loro di rincorrere i sogni con quell’energia che sperano di riavere nel 2020. TORO: stando all’Oroscopo di Paolo Fox di domani allontaneranno tutte quelle persone che avranno atteggiamenti vittimisti. Sanno finalmente ciò che vogliono. GEMELLI: la loro voglia di fare non conosce limiti. Vogliono progettare, ora che si sono tolti di dosso la negatività del pianeta Giove. CANCRO: in questo momento la voglia di lottare è calata ai minimi storici. Vorrebbero arenarsi e sperare in tempi migliori. Paolo Fox, Oroscopo del 21 dicembre: le previsioni del sabato LEONE: lo stato di agitazione in cui si trovano potrebbe riversarsi in amore. Attenzione a come si parla con il partner soprattutto nel fine settimana. VERGINE: certe persone ...

Leggi la notizia su lanostratv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Oroscopo domani