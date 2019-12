Oroscopo di Paolo Fox | 20 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un’altra settimana è giunta al termine. Questo sarà un weekend speciale in quanto anticipa l’arrivo del natale.prevedono leper noi in questa giornata di venerdì? Lo scopriamo conFox.segno per segno Ariete: sei vincente anche se la Luna ti rema contro. Sei vivace e andrai alla conquista di qualcuno. Sole e Mercurio ti sono favorevoli. Toro: ami molto le feste perche ci tieni alle tradizioni. Ti stai preparando all’arrivo del nuovo anno, ma oggi cerca di riposare. Gemelli: sei molto confuso, a causa di numerosi ritardi. Tuttavia anche se sai come comportarti, mancano le certezze nella tua vita. Hai molti dubbi a causa di Mercurio. In amore stai valutando se andare avanti o meno. Cancro: sei in tensione per via della Luna storta. Tali paure nascono a seguito di dimenticanze. Predati il prossimo anno avrai delle trasformazioni lavorative ...

