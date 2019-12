Orari e ingressi per il concerto di Eros Ramazzotti al Mediolanum Forum di Assago (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il concerto di Eros Ramazzotti al Mediolanum Forum di Assago conclude la lunghissima tournée mondiale che l'artista romano ha tenuto per il supporto di Vita Ce N'è. La serata finale si terrà al palasport alle porte di Milano a cominciare dalle 21 del 20 dicembre. I biglietti del concerto di Eros Ramazzotti a Milano Coloro che hanno già acquistato i biglietti possono recarsi all'ingresso indicato sul proprio tagliando, mentre per il ritiro sul luogo dell'evento è indispensabile presentarsi in cassa con un documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessaria una delega con la firma del delegante e del delegato. I varchi saranno aperti a cominciare dalle 19, Orario prima del quale non sarà previsto l'ingresso alla struttura. Il live chiude la lunga serie di concerti che Eros Ramazzotti ha organizzato per il supporto del suo ultimo album, Vita Ce ...

Leggi la notizia su optimaitalia

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Orari ingressi