Operazione “Christmas Time” | sequestrati prodotti da forno già confezionati

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Proseguono le attività di controllo e prevenzione disposte dal Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento. In data odierna la Stazione Carabinieri Forestale di Telese Terme (Bn) unitamente al personale N.I.P.A.A.F., a seguito di accertamento presso una ditta di produzione e commercializzazione diartigianali, hanno riscontrato la detenzione per la successiva vendita di diversi alimenti, tra cuitipici natalizi (mostaccioli, roccocò, ecc.) in assenza della prevista tracciabilità. Tutti i, per un totale di circa 500 kg, giàe pronti ad essere commercializzati, a seguito delle opportune verifiche e delle conseguenti violazioni riscontrate in fatto di tracciabilità, sono stati sottoposti a sequestro ed al titolare è stata comminata la relativa sanzione amministrativa. Questaè il frutto ...

