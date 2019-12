Omicidio nel Napoletano, caccia ai killer di Avventurato: fari sui ribelli del clan Crimaldi (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Giuseppe Avventurato sapeva di rischiare grosso e proprio la sua rapida scalata al vertice criminale di Acerra potrebbe essergli costata la vita. È questa la pista che gli investigatori stanno battendo con maggiore insistenza all’indomani dell’Omicidio del 48enne. Ma i timori degli “007” non finiscono qui. La principale preoccupazione delle forze dell’ordine è che al delitto possa adesso seguire una reazione, più o meno immediata, da parte del gruppo di Avventurato. Le indagini restano naturalmente avvolte nel massimo riserbo, e nessuno degli uomini dello Stato che stanno lavorando al caso ha intenzione di sbilanciarsi. Di certo c’è che la polizia sta scandagliando fino in fondo la vita della vittima. In particolare i mesi successivi alla sua ultima scarcerazione. Storico affiliato al clan Crimaldi almeno ...

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Omicidio nel