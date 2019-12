Ognuno è Perfetto, Ultima Puntata: Rick ed Ivan arrivano in Kosovo! (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ognuno è Perfetto, trama Ultima Puntata: Rick vuole raggiungere il suo obiettivo ed andare da Tina. Il ragazzo però non è mai solo ed il lieto fine sta per arrivare non solo per lui, ma anche per gli altri personaggi, che lo adorano sin dall’inizio. Nell’Ultima Puntata di Ognuno è Perfetto, Rick decide di continuare ad inseguire il suo sogno d’amore per Tina. Ovviamente gli ostacoli sono molteplici, ma il ragazzo non è assolutamente solo in un’impresa così difficile. Al suo fianco c’è Ivan, come sempre, ed anche tanti altri che sono disposti ad aiutarlo. Ognuno è Perfetto: dove eravamo rimasti Rick scappa di casa allo scopo di incontrare Tina, che si trova in un centro per l’espulsione. La ragazza è un’immigrata clandestina e presto sarà costretta a scappare dall’Italia. Rick la trova poco prima della partenza e le giura amore eterno, ...

