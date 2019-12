Oglio Po, ultracentenaria operata al femore: l’ospedale le dedica il concerto di Natale in camera (Di venerdì 20 dicembre 2019) Una donna di 105 anni, operata al femore due giorni fa all'ospedale Oglio in provincia di Cremona, ha ricevuto un dono molto speciale da parte di dottori e musicisti. Il giorno seguente l'operazione, infatti, è stata sorpresa da un concerto di Natale personale che i medici che l'hanno operata hanno deciso di regalarle per regalarle un sorriso durante la degenza in ospedale.

