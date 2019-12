Occhiuto scioglie la riserva Si candiderà a governare la Calabria Al momento il sindaco

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Mariole riserve e annuncia all’Ansa la candidatura a governatore della. “Siamo stati trattati molto male. Jole – ha detto– non mi aveva neanche avvisato che avrebbe potuto sostituirsi a me. Anzi, subito dopo la sua designazione mi ha telefonato per dirmi che potevo considerarmi ‘libero’. Devo ammettere invece che Berlusconi mi ha difeso sinceramente e tantissimo e credeva in me. Lo stimo e l’ho sempre ammirato. Alla fine ha dovuto scegliere tra me e la Lega e ha scelto la Lega”. Alsono tre le liste che sosterranno ildi Cosenza che correrà in contrapposizione al suo ex braccio destro in Comune, Jole Santelli, suo vicee assessore alla cultura che ha rassegnato le dimissioni a inizio dicembre e ieri è stata designata a rappresentare il centrodestra unito con Forza Italia, Lega e ...

