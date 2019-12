Nuovo Salario | uomo trovato morto carbonizzato sotto il viadotto dei Presidenti | si indaga

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Le fiamme si sono sviluppate in un accampamento di senza fissa dimora nei pressi di via Giacomo Brodolini. Non è escluso che si tratti di un omicidio. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto l'- ancora senza identità - era già, si cercano ora gli altri occupanti del ricovero di fortuna.

Roma_H_24 : Fino al 26 gennaio 2020 Enzo Cucchi al Maxxi presenta il suo nuovo progetto - - ScaramuzzaMiky : Ken Loach registra il nuovo lessico delle società: non più “dipendente” ma “prestatore di servizio”, non più salari… - TplRoma : @facitsaltus @guglielmo_mali @TreninoBlu @EnricoStefano @aleoa12 @InfoAtac @MercurioPsi @virginiaraggi… -