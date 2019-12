Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L'ex presidente delcalcio, Maurizio, e' stato rinviato a giudizio assieme a due suoi ex stretti collaboratori, il commercialista Anastasio Morosi e la segretaria Alessandra Bonometti, con l'ex componente del collegio dei sindaci Enzo Caimi. Le ipotesi di accusa vanno dall'autoriciclaggio ai falsi in bilancio alle false comunicazioni alla Covisoc. Lo ha deciso il Gup diMichele Guarnotta, che ha accolto le richieste dei pm Dario Scaletta e Andrea Fusco, fissando ildi fronte alla quarta sezione del tribunale del capoluogo siciliano, la stessa che sta gia' processando l'exdel club rosanero per i falsi nei bilanci 2014, 2015 e 2016 e per le false comunicazioni alla commissione di vigilanza sulle societa' di calcio professionistiche. Per l'autoriciclaggio si e' inserita contro gli imputati anche la curatela dell'Us Citta' di, fallita ...

ilfogliettone : Nuovo processo per l'ex patron del Palermo Zamparini - - Puglia_in : Assolto l'ex Sindaco e Senatore di Molfetta Antonio Azzollini al processo sulla presunta maxitruffa da circa 150ml… - ITA_GruppoSOI : #corsodiformazione IL #NUOVO #PROCESSO #CIVILE #Roma, 5 Febbraio 2020 -