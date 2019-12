Nuovi concorsi per docenti | quasi 50mila assunzioni

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 20 dicembre 2019)per la messa in ruolo didella scuola secondaria e una nuova selezione per gli insegnanti di religione cattolica. Lo prevede la legge approvata in Senato, che ha convertito il Dl Scuola 126/2019 per la riduzione del precariato. "Facciamo un passo in avanti per far ripartire l'economia della conoscenza" commenta il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che chiede che scuola, università e ricerca tornino al centro della politica, anche economica, del Paese. "Un impegno mantenuto, un risultato importante", gli fa eco la viceministra Anna Ascani. Circa 24mila sono gli insegnanti che potranno salire in cattedra a partire dal prossimo anno scolastico, con un concorso ordinario. Altrettante cattedre saranno a disposizione con un concorso straordinario. Il provvedimento amplia la platea degli aspirantiche potranno partecipare a questa selezione ...

