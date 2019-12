Nuoto, Simone Sabbioni spiega l’addio a Verona: “Per prendermi Tokyo voglio l’aria di casa” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Due anni e mezzo tra alti e bassi, tra medaglie e delusioni e da domani Simone Sabbioni stacca la spina dal centro federale di Verona e la riattacca a casa sua, alla corta di Luca Corsetti nella piscina olimpica di San Marino, dove preparerà la qualificazione e, si spera, l’avventura olimpica di Tokyo 2020. Una decisione sofferta ma allo stesso tempo ponderata, un addio senza polemiche all’allenatore che lo ha riportato in alto, Matteo Giunta. L’autunno, iniziato con grandi aspettative, e concluso a Riccione con troppe delusioni, ha spinto il dorsista riccionese a dire addio a Verona e a rientrare in Romagna. “La posizione di noi nuotatori è sempre complicata – spiega Sabbioni – siamo noi che dobbiamo prendere decisioni su chi ci allena e non c’è un presidente che sceglie per noi come nel calcio o nel basket. Per questo si rischia di creare malintesi e si ...

