Norwich-Wolverhampton: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 20 dicembre 2019) Norwich-Wolverhampton: probabili formazioni, pronostico e quote Norwich-Wolverhampton sarà uno dei match della 18esima giornata di Premier League. Fischio d’inizio previsto per le ore 16:00 di sabato 21 dicembre presso lo stadio Carrow Road di Norwich. Il Norwich attualmente staziona in penultima posizione in classifica con 12 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Leicester per 1-1. Fin qui brutta stagione per la squadra neopromossa, che sembra non dare le garanzie necessarie per una permanenza in massima serie. Il Wolverhampton, che attualmente si ritrova in ottava posizione in classifica con 24 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Tottenham per 1-2. Tutto sommato non male la prima parte di stagione dei Wolves, considerate anche le energie consumate in tutta la trafila di preliminari e playoff in ...

