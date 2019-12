“Non è vero che mi hanno escluso” Sanremo | dopo quelle voci la verità La sua assenza

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Lo scorso anno era stato al centro delle polemiche. La sfuriata dello scorso anno in conferenza stampa contro i giornalistiil successo di Mahmood infatti aveva tenuto banco per settimane e adesso arriva la notizia che era nell’aria da qualche tempo. Irama infatti non parteciperà alla prossime edizione del Festival diche inizierà il prossimo febbraio. Nessuna polemica però. A spiegare il motivo è stato lo stesso Irama che dice come l’esperienza al festival dello scorso anno è stata molto importante e intensa, ma questo è l’anno dedicato ad altri progetti e, probabilmente, alla produzione di un nuovo album con nuove canzoni. Stando quindi a quanto dichiarato direttamente da Fanti nelle stories su Instagram, non è stato Amadeus ad escluderlo, come invece ha rivelato Alfonso Signorini in questa settimana. Sarebbe stato proprio Irama a non presentare la sua candidatura al ...

