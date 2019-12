Noita: l'affascinante roguelike basato sulla fisica si aggiorna con 15 nuovi incantesimi, il New Game Plus e molto altro (Di venerdì 20 dicembre 2019) Noita di Nolla Games, un ispirato roguelike in cui ogni singola particella viene simulata fisicamente, ha ricevuto un nuovo aggiornamento. Si tratta dell'ottavo aggiornamento per il titolo in accesso anticipato e porta diversi nuovi incantesimi da usare. Come indica il nome, lo Snow Update porterà in gioco la neve, come potete vedere nel trailer dedicato.Sono stati inoltre aggiunti cinque nuovi liquidi magici, quindici nuovi incantesimi, incluso uno che spara una sfera magica che rimbalza rapidamente dal pavimento al soffitto. Questo, in particolare, vi permetterà di eliminare più facilmente i nemici sul vostro percorso negli spazi ristretti.Leggi altro...

